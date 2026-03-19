Βουλή: Απορρίφθηκε πρόταση του ΑΚΕΛ για γνωστοποίηση των δωρητών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με 19 ψήφους κατά και 15 υπέρ

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής σχέδιο ψηφίσματος του ΑΚΕΛ για κοινοποίηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή των στοιχείων των δωρητών ή/και εισφορέων του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, με 19 ψήφους κατά και 15 υπέρ.

Κατά τη συζήτηση, η ανεξάρτητη Βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι το ψήφισμα καταγράφει πραγματικά γεγονότα και κατήγγειλε περιορισμούς στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, τόσο από τη Νομική Υπηρεσία όσο και από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ανέφερε ότι αποκρύπτονται στοιχεία για εταιρείες που, ενώ εισφέρουν στον Φορέα, λαμβάνουν ταυτόχρονα κρατικές συμβάσεις εκατομμυρίων, τονίζοντας ότι τα στοιχεία ζητούνται για έλεγχο από τη Βουλή και όχι για δημοσιοποίηση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης εξέφρασε, σε πολιτικό επίπεδο, στήριξη στη διαφάνεια και στη δημοσιοποίηση στοιχείων, ωστόσο τάχθηκε κατά του ψηφίσματος, υποστηρίζοντας ότι η Βουλή δεν πρέπει να λειτουργεί διακηρυκτικά ή να εκδίδει ψηφίσματα κάθε φορά που διαφωνεί με δικαστικές αποφάσεις, αφού η ίδια ψήφισε νόμο, καθώς αυτό υπονομεύει τον θεσμικό της ρόλο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, έκανε λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία επιχειρούν να καταστήσουν τη Βουλή «διακοσμητικό στοιχείο», αρνούμενες να παραχωρήσουν στοιχεία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, ανέφερε ότι η κοινωνική πολιτική του κράτους ασκείται συχνά αποσπασματικά, με την εμπλοκή ιδιωτών ή των ίδιων των πολιτών, επισημαίνοντας ότι σε περιπτώσεις όπως ο Ραδιομαραθώνιος το κράτος δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του και μετακυλίει ευθύνες. Υποστήριξε ότι παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται και στην περίπτωση του Φορέα, με την εκτελεστική εξουσία να επιδιώκει να αποφύγει τον έλεγχο. Τόνισε ότι ο έλεγχος αποτελεί βασικό στοιχείο ισορροπίας σε ένα δημοκρατικό σύστημα και πρέπει να ασκείται σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Χαρακτήρισε το ψήφισμα θετικό και δήλωσε ότι θα το υπερψηφίσει.

Η Βουλευτής Λευκωσίας, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τα διαβαθμισμένα στοιχεία δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, χωρίς όμως να απαγορεύεται η κατάθεσή τους στη Βουλή. Κατηγόρησε την Κυβέρνηση για απροθυμία στον έλεγχο και τη διαφάνεια, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει την εκτελεστική εξουσία ως «ιδιωτική επιχείρηση». Έθεσε επίσης ζήτημα για τη λειτουργία του Ταμείου, σημειώνοντας ότι δεν δίνονται επαρκείς εξηγήσεις προς τη Βουλή για τα οικονομικά του και τις σχέσεις με δωρητές, και κάλεσε σε πλήρη διερεύνηση των χειρισμών της τελευταίας τριετίας, τονίζοντας ότι η δημοκρατία προϋποθέτει διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στους θεσμούς.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε ότι δεν κατανοεί τις επικρίσεις προς τη Νομική Υπηρεσία, υπενθυμίζοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει αντισυνταγματικό σχετικό νόμο που είχε ψηφίσει η Βουλή. Τόνισε ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου πρέπει να γίνονται σεβαστές και εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο η Βουλή να υιοθετεί πρακτικές που παρακάμπτουν τέτοιες αποφάσεις.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι το κράτος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις κοινωνικές ανάγκες και ότι οι φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες καλύπτουν σημαντικά κενά. Αναφέρθηκε ειδικά στον Ραδιομαραθώνιο, επισημαίνοντας τη σημαντική του προσφορά και τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται ο ρόλος τέτοιων δράσεων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, επεσήμανε ότι η Βουλή έχει στο παρελθόν λάβει πολιτικές αποφάσεις και έχει ζητήσει ευθύνες σε σοβαρές υποθέσεις, όπως στο ζήτημα του Συνεργατισμού. Διευκρίνισε ότι το αίτημα δεν αφορά δημοσιοποίηση των στοιχείων, αλλά την κατάθεσή τους σε διαβαθμισμένη μορφή στην Επιτροπή Θεσμών, ώστε να ασκείται ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος από διαπιστευμένους Βουλευτές. Εξέφρασε απογοήτευση για τη συνεχιζόμενη άρνηση και εκτίμησε ότι το ψήφισμα θα έπρεπε να εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ έχει ήδη αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα, καταθέτοντας σχετική πρόταση νόμου, και όχι απλώς εκδίδοντας πολιτικές δηλώσεις. Αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του ψηφίσματος, υποστηρίζοντας ότι δεν οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα, και κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι το αξιοποιεί για προεκλογικούς σκοπούς και για καλλιέργεια λαϊκισμού. Τόνισε ότι η διαφάνεια πρέπει να προωθείται με συγκεκριμένες πράξεις και όχι με «διακηρυκτικά» ψηφίσματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι αρχικά προσανατολιζόταν να στηρίξει το ψήφισμα, ωστόσο άλλαξε στάση, αφού του υπενθυμίστηκε προηγούμενη πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ που ζητούσε την παραίτησή του, και τελικά δήλωσε ότι θα το καταψηφίσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ