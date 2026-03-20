Φον ντερ Λάιεν: Πιο εκτεθειμένη η Κύπρος λόγω Μέσης Ανατολής - «Η ασφάλειά της είναι η ασφάλεια της ΕΕ»

Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν επαίνεσε τον χειρισμό της κατάστασης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει κανονικότητα και ασφάλεια στην Κύπρο.

Αναφερόμενη στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η ΕΕ «έχει ενισχύσει τις συνεργασίες με τους γείτονες στην περιοχή και, το πιο σημαντικό, είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι, γνωρίζουμε ότι όταν ενεργούμε μαζί, είμαστε πιο δυνατοί».

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η Κύπρος έχει επηρεαστεί από αυτόν τον πόλεμο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος,» και εκ μέρους της Ένωσης, έστειλε «ένα σαφές, ενιαίο μήνυμα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαινώ τον χειρισμό της κατάστασης από τον πρόεδρο και την προεδρία που συνεχίζει να αποδίδει».

«Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπάρχει κανονικότητα και ασφάλεια στην Κύπρο και ανυπομονώ να βρίσκομαι εκεί τον Απρίλιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», σημείωσε στην τοποθέτησή της.

ΚΥΠΕ