Γιάννης Λαούρης: Δεν καταδικάστηκα, έχω λευκό ποινικό μητρώο – Πώς θα πολιτευθεί η Άμεση Δημοκρατία (βίντεο)

«Θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα που επικρατεί στην πολιτική, πείραμα η Άμεση Δημοκρατία», δηλώνει ο Γιάννης Λαούρης

Απαντήσεις για την φερόμενη εμπλοκή του σε εταιρεία την περίοδο του χρηματιστηρίου, δίνει ο φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και στους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο υποψήφιος βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης.

Αναφέρεται σε Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στο οποίο, όπως λέει, συμμετείχαν τρεις υπουργοί και άλλες εταιρείες.

Πρόθεση της Άμεσης Δημοκρατίας, να αλλάξει το κοινοβουλευτικό σύστημα, σημειώνει ο Γιάννης Λαούρης, τονίζοντας ότι σκέφτονται “Out of the Box”. Ακολούθως χαρακτηρίζει πείραμα την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα των στελεχών, απορρίπτοντας τις κατηγορίες για οχλαγωγία, δικτατορική προσέγγιση και συγκεντρωτισμό από τον Φειδία Παναγιώτου.

Την ίδια στιγμή, χαρακτηρίζει υπερβολική την παρέμβαση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο παραδέχεται ότι η Άμεση Δημοκρατία έχει μερίδιο ευθύνης για ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα.

Μιλά επίσης για τη σχέση του με τον Φειδία Παναγιώτου και αναφέρει την προτίμηση του για την προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο:

