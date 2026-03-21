Επίσκεψη εργασίας της ΚΣΣΕ στην Κύπρο τη Δευτέρα – Ποιους θα συναντήσει

Η Προεδρική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς και μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση, βουλευτή κ. Γιώργου Λουκαΐδη. Την αντιπροσωπία της ΚΣΣΕ απαρτίζουν η Πρόεδρος της ΚΣΣΕ κ. Petra Bayr (Αυστρία) και η Γενική Γραμματέας της Συνέλευσης κ. Δέσποινα Χατζηβασιλείου, ο Πρόεδρος των Σοσιαλιστών, Δημοκρατών και Πρασίνων, κ. Frank Schwabe (Γερμανία), ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Pablo Hispán (Ισπανία), η Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Συντηρητικών, κ. Olena Khomenko (Ουκρανία), ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, κ. Iulian Bulai (Ρουμανία) και οι Συμπροέδροι της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς κ. Γιώργος Λουκαΐδης και κ. Laura Castel (Ισπανία). Την Προεδρική Επιτροπή θα συνοδεύουν υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και οι Γραμματείς των Πολιτικών Ομάδων της ΚΣΣΕ.

Η Πρόεδρος της ΚΣΣΕ κ. Bayr και τα μέλη της αντιπροσωπίας θα γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχουν συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου. Θα έχουν επίσης χωριστές συναντήσεις με τους αρχηγούς/εκπροσώπους των κομμάτων που εκπροσωπούνται στην ΚΣΣΕ. Επίσημο δείπνο θα παραθέσει προς τιμήν των μελών της Προεδρικής Επιτροπής η Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημητρίου. Εξάλλου, στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντιπροσωπία θα περιηγηθεί κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην παλιά Λευκωσία.

Η Προεδρική Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Προεδρείο της Συνέλευσης σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Συνέλευσης. Απαρτίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Συνέλευσης, τον Γενικό Γραμματέα και τους Πρόεδρους των πέντε πολιτικών ομάδων στη Συνέλευση.