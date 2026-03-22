Εμφανίστηκε δίπλα από τον Νικόλα ο Άγγελος Βότσης - Ιδιαίτερα χαρούμενος ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ

Στα εγκαίνια του επιτελείου του υποψηφίου του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό, Φλωρέντζου Καραγιαννά, παρευρέθηκε ο Άγγελος Βότσης, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να εκφράζει ιδιαίτερη χαρά.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανάρτησε φωτογραφία από τα εγκαίνια του επιτελείου του κ. Καραγιαννά, με τον Άγγελο Βότση στο πλευρό του υποψηφίου του κόμματος. «Ιδιαίτερη χαρά», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, «να έχουμε κοντά μας τον Άγγελο Βότση - η οικογένεια του ΔΗΚΟ συσπειρώνεται, όλοι μαζί για τη μεγάλη προσπάθεια!».

Ο Άγγελος Βότσης ήταν μεταξύ των τριών βουλευτών του ΔΗΚΟ που αποχώρησαν από το κόμμα μαζί με δύο ακόμα στελέχη το 2020. Ακολούθως οι πέντε σχημάτισαν τη Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, η οποία συνενώθηκε με την ομάδα του Μάριου Καρογιάν και ιδρύθηκε η ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων. Μάλιστα υπήρξε μια άτυπη συμφωνία στις βουλευτικές εκλογές του 2021 μεταξύ του Άγγελου Βότση και του Μάριου Καρογιάν για την βουλευτική έδρα της Λεμεσού, η οποία προέβλεπε ότι σε περίπτωση που το νέο κόμμα εξασφάλιζε έδρα στη Λεμεσό, αυτή θα πήγαινε στον Άγγελο Βότση και όχι στον πρόεδρο του κόμματος Μάριο Καρογιάν.

Τελικά η συμφωνία δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα ρήγμα και ο Άγγελος Βότσης να απομακρυνθεί από τη ΔΗΠΑ. Οι σχέσεις μεταξύ του Άγγελου Βότση και του Μάριου Καρογιάν δεν βελτιώθηκαν ποτέ και σήμερα ο πρώην βουλευτής συμπορεύεται με το ΔΗΚΟ.

