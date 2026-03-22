Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Εμφανίστηκε δίπλα από τον Νικόλα ο Άγγελος Βότσης - Ιδιαίτερα χαρούμενος ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στα εγκαίνια του επιτελείου του υποψηφίου του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό, Φλωρέντζου Καραγιαννά, παρευρέθηκε ο Άγγελος Βότσης, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να εκφράζει ιδιαίτερη χαρά.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανάρτησε φωτογραφία από τα εγκαίνια του επιτελείου του κ. Καραγιαννά, με τον Άγγελο Βότση στο πλευρό του υποψηφίου του κόμματος. «Ιδιαίτερη χαρά», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, «να έχουμε κοντά μας τον Άγγελο Βότση - η οικογένεια του ΔΗΚΟ συσπειρώνεται, όλοι μαζί για τη μεγάλη προσπάθεια!».

Ο Άγγελος Βότσης ήταν μεταξύ των τριών βουλευτών του ΔΗΚΟ που αποχώρησαν από το κόμμα μαζί με δύο ακόμα στελέχη το 2020. Ακολούθως οι πέντε σχημάτισαν τη Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, η οποία συνενώθηκε με την ομάδα του Μάριου Καρογιάν και ιδρύθηκε η ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων. Μάλιστα υπήρξε μια άτυπη συμφωνία στις βουλευτικές εκλογές του 2021 μεταξύ του Άγγελου Βότση και του Μάριου Καρογιάν για την βουλευτική έδρα της Λεμεσού, η οποία προέβλεπε ότι σε περίπτωση που το νέο κόμμα εξασφάλιζε έδρα στη Λεμεσό, αυτή θα πήγαινε στον Άγγελο Βότση και όχι στον πρόεδρο του κόμματος Μάριο Καρογιάν.

Τελικά η συμφωνία δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα ρήγμα και ο Άγγελος Βότσης να απομακρυνθεί από τη ΔΗΠΑ. Οι σχέσεις μεταξύ του Άγγελου Βότση και του Μάριου Καρογιάν δεν βελτιώθηκαν ποτέ και σήμερα ο πρώην βουλευτής συμπορεύεται με το ΔΗΚΟ.

Πηγή φωτογραφίας: Εφημερίδα Λεμεσός

 

Tags

ΔΗΚΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα