Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη - Ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πέντε άτομα (βίντεο)

Δύο κτήρια κατέρρευσαν την Κυριακή (22/3) την συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Αρχικά κατέρρευσε το ένα κτήριο και στη συνέχεια συμπαρέσυρε και ένα παρακείμενο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία ενώ σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πέντε άτομα.

Μάλιστα στα βίντεο φαίνονται άνδρες των σωστικών συνεργείων και απλοί πολίτες να απομακρύνουν συντρίμμια με τα χέρια.

İstanbul Fatih'te bina çöktü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/lIt2HRPmYJ — Sabah (@sabah) March 22, 2026

Πληροφορίες κάνουν για έκρηξη πριν από την κατάρρευσης των κτηρίων.

Πηγή: cnn.gr