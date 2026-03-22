ΔΗΣΥ: 12 χρόνια από τον θάνατο του Τάσου Μητσόπουλου - «Η μνήμη του παραμένει ζωντανή»

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον αιφνίδιο θάνατο του Τάσου Μητσόπουλου, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να τιμά τη μνήμη ενός «εξέχοντος στελέχους της Παράταξης».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι «οι αξίες που υπερασπίστηκε ο Τάσος Μητσόπουλος, ο χαρακτήρας και τα χαρίσματά του, καθώς και η παρουσία και ο λόγος του στην πολιτική ζωή, εξακολουθούν να αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης».

Όπως σημειώνεται, «πάνω απ’ όλα, όμως, ο Τάσος μας μένει χαραγμένος στη μνήμη μας για τη βαθιά ανθρωπιά του, την ευγένεια και την καλοσύνη», ενώ «με τη στάση και το παράδειγμά του, κατάφερε να ενώσει την ευαισθησία και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο με την ουσία της πολιτικής προσφοράς».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τάσος Μητσόπουλος «κρατούσε αποστάσεις από την τοξικότητα και τις άγονες αντιπαραθέσεις» και «με το ήπιο ύφος του και το υψηλό επίπεδο ηθικών αξιών που πρέσβευε, κέρδισε δίκαια τον σεβασμό και την εκτίμηση τόσο της κοινωνίας όσο και των πολιτικών του αντιπάλων». Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως «γνήσιος πατριώτης και συνδετικός κρίκος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου».

Ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ακόμη ότι «σε κάθε θέση που υπηρέτησε, παράχθηκε έργο με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο», με ενίσχυση «του δημιουργικού ρόλου της πολιτικής» και προάσπιση «των δικαιωμάτων των πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάσος Μητσόπουλος διετέλεσε Βουλευτής Λάρνακας από το 2006 έως το 2013, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων από την 1η Μαρτίου 2013 έως τις 14 Μαρτίου 2014 και Υπουργός Άμυνας από τις 14 έως τις 22 Μαρτίου 2014.

«Για εμάς, η απουσία του εξακολουθεί να είναι αισθητή και το κενό που άφησε σημαντικό. Μας λείπει ως άνθρωπος, ως πολιτικός και ως πατριώτης. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή», καταλήγει η ανακοίνωση.