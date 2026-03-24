Εκλογές 2026: Μέχρι 2 Απριλίου η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους - Όλες οι πληροφορίες

Τα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου (γραφείο Παραλιμνίου) θα παραμείνουν ανοικτά και θα παραλαμβάνουν αιτήσεις για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και δηλώσεις για ψηφοφορία σε εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, από τις 8 π.μ. μέχρι και τις 2 μ.μ., σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026, τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και υποβολής δήλωσης για ψηφοφορία στο εξωτερικό, τα πιο πάνω Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 5 μ.μ..

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης για ψηφοφορία σε εκλογικό κέντρο του εξωτερικού, θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τα μεσάνυχτα της 2ας Απριλίου 2024.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες.

Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο είναι η 2α Απριλίου 2026. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο. Ως εκ τούτου, οι πολίτες καλούνται όπως υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν, επίσης, οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών. Η αίτηση και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως και απαραίτητα το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2026.

Επιπρόσθετα, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές. Για τις ηλικίες μέχρι 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών, στη διεύθυνση elections.gov.cy. Οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα πιο πάνω σημεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα των Εκλογών.

Σε σχέση με τα εκλογικά κέντρα εξωτερικού υπενθυμίζεται ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο, για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 2 Απριλίου 2024.

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους. Εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σύμφωνα με την κείμενη εκλογική νομοθεσία, δύναται να λειτουργήσουν μόνο σε όσες πόλεις υποβληθεί σχετικό ενδιαφέρον από τουλάχιστον τριάντα (30) εκλογείς από κάθε εκλογική περιφέρεια.

Η υποβολή δήλωσης για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε κέντρο του εξωτερικού γίνεται είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών, είτε σε έντυπη μορφή, στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Κέντρα Πολίτη των Κυπριακών Ταχυδρομείων και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έντυπα δήλωσης μπορούν να εξασφαλιστούν από τους πιο πάνω χώρους και την ιστοσελίδα των Εκλογών.

Πηγή: ΚΥΠΕ