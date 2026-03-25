Έχουμε ξεκάθαρο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις, είπε ο ΠτΔ - Θέτει όρους στους Τ/κ και την Τουρκία για συμμετοχή

Η Λευκωσία έχει «ξεκάθαρο πλάνο» για το πώς θα προχωρήσει σε όλα τα θέματα που άπτονται των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, δήλωσε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι οι Τουρκοκύπριοι μπορούν να έχουν λόγο στην διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό «αφού επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία» και ότι η Τουρκία, μπορεί να έχει λόγο στο μέλλον των Βρετανικών Βάσεων, «αφού αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία».

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης μετά την μαθητική παρέλαση για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου 1821, στη Λευκωσία, και ερωτηθείς για το ποιά είναι η θέση που θα διαπραγματευτεί η Λευκωσία με το Λονδίνο σχετικά με τις Βρετανικές Βάσεις, είπε πως «είμαστε μια Κυβέρνηση που αποδεικνύουμε στην πράξη και όχι στα λόγια ότι όταν αντιδρούμε σε συγκεκριμένα θέματα έχουμε σχεδιασμό, έχουμε πλάνο, ξεκάθαρα που θέλουμε να φτάσουμε».

Σημειώνοντας ότι ενημέρωσε «από την πρώτη στιγμή» τη Βρετανική Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος είπε ότι ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο «και ξεκινούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα αναφέρω δημόσια, γιατί θα είναι εις βάρος της προσπάθειας που κάνουμε οτιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο θέμα».

«Επαναλαμβάνω, πριν να μιλήσω δημόσια, έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, σχεδιασμό πώς θα προχωρήσουμε βήμα με βήμα σε όλα τα θέματα που άπτονται των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε αντιδράσεις όπως είπε, από τουρκοκυπριακής πλευράς, «ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε το θέμα των Βρετανικών Βάσεων», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας μπορούν να έχουν λόγο στη διαπραγμάτευση για τις Βάσεις αφού επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και η Τουρκία, γιατί λέχθηκε και για την Τουρκία, μπορεί να έχει λόγο στο μέλλον των Βρετανικών Βάσεων αφού αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι και στο παρελθόν έγιναν διαπραγματεύσεις «όχι του εύρους που εμείς επιθυμούμε να ξεκινήσουμε με τη βρετανική πλευρά, για την μη στρατιωτική ανάπτυξη περιοχών εντός των βρετανικών βάσεων και ναι, η βρετανική Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε».

Ερωτηθείς για το πότε θα ξεκινήσουν αυτές τις συζητήσεις, απάντησε πως «η πρώτη μας έγνοια αυτή τη στιγμή είναι η διαχείριση της κρίσης».

«Οι θέσεις μας έχουν μεταφερθεί επίσημα. Έχουν ήδη γίνει κάποιες προκαταρτικές συζητήσεις και, επαναλαμβάνω, προχωρούμε στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν είναι πρόθυμοι οι Βρετανοί να συζητήσουν το θέμα αυτό, είπε, πως «δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους της βρετανικής Κυβέρνησης». Για τη βρετανική Κυβέρνηση μιλά ο Βρετανός Πρωθυπουργός, είπε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος μίλησε για την κυπριακή Κυβέρνηση. «Μίλησα πρώτα με τους Βρετανούς, ενημέρωσα στη συνέχεια δημόσια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, υπάρχουν πέραν των 10.000 Κύπριων πολιτών εντός των βρετανικών βάσεων, «πολίτες, οι οποίοι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε υποχρέωση για την ασφάλεια τους, όπως έχουμε υποχρέωση για το σύνολο του κυπριακού λαού», επεσήμανε.

«Εκείνο που αναμένουμε είναι ο τερματισμός αυτής της κρίσης και πραγματικά ελπίζω κάποιες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη να φέρουν σύντομα αποτέλεσμα και τότε θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για το συγκεκριμένο θέμα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην παρέλαση και αν αυτό έχει να κάνει με την κρίση στην περιοχή, είπε, «από την πρώτη στιγμή και για όσο συνεχίζεται η κρίση, ναι, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα ανά το παγκύπριο, γιατί ακριβώς ο τομέας της ασφάλειας, για εμάς, είναι υψίστη προτεραιότητά μας, η ασφάλεια του κυπριακού λαού». Είναι για αυτό τον λόγο, συνέχισε, «που κινηθήκαμε και προληπτικά μετά το επεισόδιο που έγινε στις Βρετανικές Βάσεις, για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας μας».

«Και ακόμη μια φορά, γιατί βρισκόμαστε στην ελληνική Πρεσβεία, θέλω να χαιρετίσω την άμεση αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης στο αίτημά μου να ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε. Σημείωσε ότι την ενέργεια της ελληνικής Κυβέρνησης, ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις - η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία. Αυτό, είπε, οδήγησε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «να αποφασίσουμε να θέσουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντίδρασης της ΕΕ, εάν και εφόσον ένα κράτος αποφασίσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 42/7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ