Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ενεργοποιήθηκε η ιστοσελίδα για τις βουλευτικές εκλογές 2026

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στη νέα ιστοσελίδα περιλαμβάνεται χρήσιμη πληροφόρηση και η διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ άλλων.

Η ειδική ιστοσελίδα των εκλογών www.elections.gov.cy έχει ενεργοποιηθεί, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου 2026, μετά από αναβάθμιση που έγινε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διευκρινίζεται ότι, στη νέα ιστοσελίδα περιλαμβάνεται χρήσιμη πληροφόρηση για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, τις διαδικασίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε κέντρα του εξωτερικού, τη διαδικασία ψηφοφορίας και άλλα συναφή θέματα.

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς με σχετικά νέα και ανακοινώσεις, αναφέρεται τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΥΠΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα