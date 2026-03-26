Έφορος Εκλογών: Ενδεχόμενο πολλαπλών εκλογών από Σεπτέμβριο

Τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ένα κύμα αναπληρωματικών εκλογών από Σεπτέμβριο, καθώς κατέρχονται ως υποψήφιοι νυν ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, αλλά και διάφοροι αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είπε στο ΚΥΠΕ, ο Έφορος Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου.

Τα σενάρια είναι πολλά, με τις πιθανότητες να περιλαμβάνουν παγκύπρια εκλογική διαδικασία για τη θέση του Ευρωβουλευτή αλλά και σε επίπεδο δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος, σε περίπτωση εκλογής στη θέση του Βουλευτή κάποιου νυν Δημάρχου ή Αντιδημάρχου. Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλείου, οι περιπτώσεις αυτές απαιτούν τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας, καθώς η εκλογή τους δεν ήταν μέσω κάποιου συνδυασμού, για να μπορεί να περάσει η θέση στον πρώτο επιλαχόντα.

Υπάρχει, δε, περίπτωση, να απαιτηθούν εκλογές και στην περίπτωση εκλογής κάποιου ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου ή κοινοτάρχη ή μέλους κοινοτικού συμβουλίου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πιο σπάνιες, όπως εξήγησε, αφού οι αξιωματούχοι για αυτές τις θέσεις συνήθως κατέρχονταν μέσω συνδυασμού και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει επιλαχών.

Η περίπτωση του ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή

Ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, εξέφρασε την πρόθεση να κατέλθει ως υποψήφιος με το νεοϊδρυθέν κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, του οποίου προεδρεύει. Σε περίπτωση εκλογής του, θα έχει δύο επιλογές.

Η πρώτη θα είναι να κρατήσει τη θέση του ως Ευρωβουλευτής και να μην αποδεχτεί την έδρα του Βουλευτή. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, αυτό μπορεί να το πράξει σε δύο χρόνους: είτε πριν την ανακήρυξή του ως Βουλευτής, ή πριν να δώσει τη διαβεβαίωσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαδικασία που προβλέπεται να γίνει 15 μέρες μετά την ημερομηνία των εκλογών.

Σε αυτή την περίπτωση, η βουλευτική έδρα θα περάσει στον πρώτο επιλαχόντα του κόμματος και δεν θα χρειαστεί να διεξαχθούν εκλογές.

Η δεύτερη επιλογή του κ. Παναγιώτου, θα ήταν να κρατήσει την έδρα του Βουλευτή και να παραιτηθεί από την Ευρωβουλή. Επειδή ο κ. Παναγιώτου κατήλθε στις ευρωεκλογές ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, δεν υπάρχει επιλαχόντας για την έδρα του. Σε αυτή την περίπτωση «απαιτείται διεξαγωγή αναπληρωματικής εκλογής για πλήρωση της έδρας», ανέφερε ο κ. Βασιλείου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, αυτές οι εκλογές θα έπρεπε να διεξαχθούν εντός 45 ημερών. Ο κ. Βασιλείου είπε ότι «ως Υπουργείο Εσωτερικών, υποβάλαμε τροποποιητικό νομοσχέδιο, με στόχο να περιορίσουμε το κόστος για τον φορολογούμενο, το οποίο ανέρχεται γύρω στα €5,5-€6 εκ., ώστε να μην απαιτείται νέα εκλογική διαδικασία, αλλά η έδρα να πηγαίνει στον επόμενο που είχε σειρά κατά την εκλογή που έγινε».

Ωστόσο, ανέφερε, το νομοσχέδιο δεν προχώρησε, εξαιτίας ενδοιασμών της Βουλής, που είπε ότι δεν μπορούν να λαμβάνονται εκ των υστέρων αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας που έγινε ήδη.

Με την απόρριψη του τροποποιητικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, η Υπηρεσία Εκλογών ενημέρωσε τη Βουλή ότι δεν θα είναι σε θέση να διεξαγάγει τις ενδεχόμενες απαιτούμενες εκλογές στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. «Τους είπαμε ότι εντός 45 ημερών είναι ανέφικτο, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 60 μέρες», εξήγησε ο κ. Βασιλείου.

Επιπλέον, ανέφερε ότι προκύπτουν επιπρόσθετα προβλήματα με το γεγονός ότι οι 45 μέρες πέφτουν στο τέλος Ιουλίου. «Είναι ανέφικτο να γίνουν εκλογές στην Κύπρο τότε, εξαιτίας της ζέστης, των θερινών διακοπών, θα έχει τεράστια αποχή», είπε, ενώ προέβαλε και ζητήματα στελέχωση των εκλογικών κέντρων, αφού οι αίθουσες των σχολείων δεν είναι κλιματιζόμενες.

Περαιτέρω, ο κ. Βασιλείου είπε ότι «θα ήταν προκλητικό προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο, καθώς η θητεία της κανονικά ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, και επειδή δεν γίνονται εκλογές το καλοκαίρι, οι Βουλευτές παίρνουν απόφαση για αυτοδιάλυσή της τον Απρίλιο, τέσσερις μήνες νωρίτερα».

Δεδομένων των πιο πάνω, την περασμένη βδομάδα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τροποποίηση του νόμου. Όπως είπε ο κ. Βασιλείου, τώρα προβλέπονται 60 μέρες για τη διεξαγωγή της αναπληρωματικής εκλογής, ενώ για ειδικούς ή πρακτικούς λόγους, κατά την κρίση του Υπουργού Εσωτερικών, η προθεσμία ενδέχεται να επεκταθεί μέχρι και 120 μέρες. «Άρα μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου», είπε.

Σημειώνεται ότι αν προχωρούσε το τροποποιητικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έδρα να μοιράζεται σε δεύτερη κατανομή, η κενωθείσα έδρα θα πήγαινε στην ΕΔΕΚ. Με μία νέα εκλογική διαδικασία, η μία έδρα θα πάει στον πρώτο συνδυασμό που θα αναδειχθεί από τις εκλογές.

Ο κ. Βασιλείου είπε ότι «δημιουργούνται θέματα, και μεγάλος διοικητικός φόρτος για εμάς παγκύπρια», καθώς η Υπηρεσία θα κληθεί να χειριστεί κι άλλες εκλογικές διαδικασίες.

Αναπληρωματικές εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Όπως εξήγησε ο κ. Βασιλείου, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών, η Υπηρεσία μπορεί να κληθεί να διεξάγει κι άλλες εκλογικές διαδικασίες τοπικά.

Εξαιτίας της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Πρόεδροι ΕΟΑ, οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι αποτελούν αξιώματα εκλογής, που προκύπτουν από μεμονωμένους υποψήφιους και όχι από συνδυασμούς. Συνεπώς, τυχόν εκλογή υφιστάμενων αξιωματούχων θα οδηγήσει σε τοπικές εκλογικές διαδικασίες.

Για κενωθείσα θέση Προέδρου ΕΟΑ θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές σε επίπεδο Επαρχίας, για τη θέση Δημάρχου στον Δήμο και για τη θέση Αντιδημάρχου στο δημοτικό διαμέρισμα.

Επιπλέον, υπάρχει, μικρότερη όμως, πιθανότητα για ανάγκη διεξαγωγής εκλογών σε περίπτωση κένωσης θέσης δημοτικού συμβούλου ή μέλους κοινοτικού συμβουλίου ή κοινοτάρχη, στην περίπτωση που ο εκλεχθείς αξιωματούχος δεν είχε κατέλθει με κάποιον συνδυασμό για να υπάρχει επιλαχών υποψήφιος.

Πηγή: ΚΥΠΕ