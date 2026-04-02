Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Μάχη σώμα με σώμα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για πρώτη θέση - Ποια κόμματα σημείωσαν πτώση (γραφήματα)

Μάχη σώμα με σώμα για την πρώτη θέση δίνουν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρία MRC Cypronetwork Ltd για λογαριασμό του ΡΙΚ. Πτώση σημειώνουν τα ποσοστά του ΕΛΑΜ, του κινήματος ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου συγκριτικά με τις μετρήσεις του Απρίλη, ενώ το ΔΗΚΟ ανεβαίνει μια ποσοστιαία μονάδα.

Συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ στην πρόθεση αγγίζουν το 18%, ακολουθεί το ΕΛΑΜ με 11,5%, ενώ το ΔΗΚΟ και το ΑΛΜΑ δίνουν σκληρή μάχη για την τέταρτη θέση με 7,5% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 5,5% και ακολουθούν το Volt, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγοι – Συνεργασία Πολιτών με 2,5%. Η ΔΗΠΑ και το Κίνημα Κυνηγών βρίσκονται στο 1%. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 7%, το 5,5% δηλώνει ότι θα τηρήσει αποχή, το 1,5% θα ρίξει λευκό ή άκυρο και το 7% δεν απαντά.

Συσπειρώσεις

Τη μεγαλύτερη συσπείρωση παρουσιάζει το ΕΛΑΜ με 77%. Υψηλή συσπείρωση που αγγίζει το 76% πετυχαίνει το ΑΚΕΛ, ενώ ο ΔΗΣΥ φτάνει στο 60%. Η συσπείρωση του ΔΗΚΟ διαμορφώνεται στο 59%, του Κινήματος Οικολόγων στο 50% και της ΕΔΕΚ στο 48%. Η ΔΗΠΑ μέχρι που αγγίζει το 37%.

Βρετανικές Βάσεις

Το 56% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι πρέπει να φύγουν οι Βρετανικές Βάσεις από την Κύπρο, ενώ το 38% υποστήριξε ότι πρέπει να παραμείνουν.

Να παραμείνουν οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δήλωσε το 60% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, το 57% του ΔΗΚΟ και το 71% της ΔΗΠΑ. Να φύγουν οι βάσεις ζητά το 72% των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ, το 76% του ΑΛΜΑ, το 66% της Άμεσης Δημοκρατίας, το 59% του ΕΛΑΜ, το 60% της ΕΔΕΚ, το 58% των Οικολόγων και το 56% του Volt.

Υπέρ του δόγματος για ενιαίο αμυντικό χώρο Ελλάδας και Κύπρου τάσσεται το 62%, ενώ κατά τοποθετείται μόνο το 12%, με το 19% να κρατά ουδέτερη στάση και το 7% να μην εκφράζει γνώμη.

Πόλεμος

Πολύ/αρκετά ικανοποιημένο με τους χειρισμούς της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή δήλωσε το 64% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, το 59% του ΔΗΚΟ, το 54% της ΕΔΕΚ και το 52% του ΕΛΑΜ. Αντίθετα, ότι και τόσο/καθόλου ικανοποιημένο δήλωσε το 72% του ΑΚΕΛ, το 65% της ΔΗΠΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας, το 75% του Volt, το 69% του ΑΛΜΑ και το 53% των Οικολόγων.

Συνολικά ο βαθμός ικανοποίησης με τους χειρισμούς της κυβέρνησης φτάνει στο 43%, ενώ όχι και τόσο/καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 52%.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν ποιος θεωρούν ότι θα είναι ο νικητής του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Το 44% θεωρεί ότι ο νικητής θα είναι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, ενώ μόνο το 3% επέλεξε το Ιράν. Επίσης το 92% εξέφρασε την άποψη ότι ο πόλεμος θα έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της Κύπρου.

Δημοκρατία

Μόνο το 26% εκφράζει ικανοποίηση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας στην Κύπρο, με το 68% να δηλώνει μη ικανοποιημένο. Στο μεταξύ, μη ικανοποίηση εκφράζει η πλειοψηφία των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα γνώμης πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικώς σε παγκύπριο επίπεδο, μεταξύ 10 - 26 Μαρτίου 2026, με δείγμα 1402 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/- 2,7%.