Ξεπέρασαν τις 10.000 οι αιτήσεις εγγραφής ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους - «Πρωταθλήτρια» η Λευκωσία

Περισσότερες από δέκα χιλιάδες αιτήσεις για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους υποβλήθηκαν μέχρι και εχθές ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαίου, με την επαρχία Λευκωσίας να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο έντυπων αιτήσεων.

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαο Βασιλείου, συνολικά καταγράφηκαν 10.031 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 2.794 υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ 2.286 αιτήσεις έγιναν μέσω του διαδικτύου. Όπως ανέφερε στον «Π», ο τελικός αριθμός των ψηφοφόρων θα ξεκαθαρίσει μετά τις 16 Απριλίου, όταν ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των στοιχείων των εκλογικών καταλόγων.

Βάση για τη διαμόρφωση του νέου καταλόγου αποτελεί ο εκλογικός κατάλογος της 2ας Ιανουαρίου, ο οποίος αριθμούσε περίπου 561.000 εγγεγραμμένους. Από αυτόν, ωστόσο, θα αφαιρεθούν τα ονόματα αποβιωσάντων και θα προστεθούν οι νέοι εκλογείς που υπέβαλαν αίτηση.

Ήδη, όπως εξήγησε ο κ. Βασιλείου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Ο αναθεωρημένος κατάλογος αναμένεται να αναρτηθεί τη Δευτέρα 6 Απριλίου, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια επιθεώρηση για περίοδο δέκα ημερών, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις ή διορθώσεις. Ακολούθως, οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τις ενστάσεις και θα προχωρήσουν στην οριστικοποίηση του καταλόγου, ο οποίος θα ενσωματωθεί στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο και θα χρησιμοποιηθεί στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026.

Σημαντικές πληροφορίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία στελέχωσης των εκλογικών κέντρων ενόψει των Εκλογών της 24ης Μαΐου, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, με βάση την εκλογική νομοθεσία, εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό θα λειτουργούν σε πόλεις όπου εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τουλάχιστον 30 εκλογείς ανά εκλογική περιφέρεια. Υπό αυτά τα δεδομένα, αναμένεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο, Μάντσεστερ και Βρυξέλλες.

Το χρονοδιάγραμμα στον δρόμο προς τις εκλογές

Η πορεία προς τις εκλογές κορυφώνεται στα τέλη Απριλίου. Συγκεκριμένα, στις 23 Απριλίου αναμένεται η απόφαση της Βουλής για πρόωρη διάλυση του Σώματος, ενώ την επόμενη ημέρα, 24 Απριλίου, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των εκλογών. Την ίδια ημέρα θα προχωρήσει και ο διορισμός του Γενικού Εφόρου Εκλογών, του Βοηθού του, καθώς και των Εφόρων και Βοηθών Εφόρων ανά εκλογική περιφέρεια.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί για την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026. Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών αναμένεται να ανακοινωθούν το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, ενώ η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων βουλευτών θα πραγματοποιηθεί την επομένη.