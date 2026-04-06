Συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο των Οικολόγων ανακοίνωσε το Κόμμα για τα Ζώα

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου με δελτίο Τύπου ανακοίνωσε συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, στο πλαίσιο της οποίας θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος υποψήφιοι προερχόμενοι από το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Στο δελτίο Τύπου του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει ότι η συνεργασία ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα στη Δημοσιογραφική Εστία.

Προσθέτει ότι πρόκειται για ουσιαστική πολιτική συνεργασία στη βάση κοινών αξιών, κοινής φιλοσοφίας και κοινής αντίληψης για τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής, αναφέροντας περαιτέρω ότι η συνεργασία ενισχύει μια συνεπή και αξιόπιστη φωνή για την οικολογία, την ευημερία και τα δικαιώματα των ζώων και την ποιότητα ζωής μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία.

"Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις εντείνονται, επιλέγουμε τη συνεργασία, τη σοβαρότητα και την πολιτική ευθύνη, αναφέρει επίσης διατυπώνοντας τη θέση ότι οι κοινές αρχές αποκτούν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε πράξη, σε παρουσία και σε ουσιαστική παρέμβαση", καταλήγει το κόμμα.