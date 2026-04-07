Σχέδιο για επανέναρξη συνομιλιών από Γκουτέρες - Πιθανή η ανακοίνωση κάποιων ΜΟΕ

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποίησαν την πέμπτη τους συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, συμφωνώντας να συναντηθούν ξανά πριν από το τέλος του μήνα με στόχο την κατάληξη σε ορισμένα από τα υπό συζήτηση Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Σε ζητήματα ουσίας, και οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ο Γκουτέρες έχει κατά νου ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επανενεργοποίηση των μακροχρόνια αδρανών συνομιλιών και το συζητά με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ανέφερε ο Πρόεδρος.

«Θετικό κλίμα»

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και μετά το τέλος της ο ΟΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκε σε «θετικό κλίμα». Προστίθεται ότι οι ηγέτες είχαν μια «εποικοδομητική συζήτηση», ανταλλάσσοντας απόψεις «επί της ουσίας και επί της πορείας προς τα εμπρός» και ότι «χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και, σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβαν τη συνεχή τους ετοιμότητα να στηρίξουν τις προσπάθειές του». Οι δύο ηγέτες εξέτασαν επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις πρωτοβουλίες για ΜΟΕ και ανέθεσαν στους αντίστοιχους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις, με στόχο την ολοκλήρωση των εναπομεινάντων ζητημάτων, προσέθεσε. «Τέλος, οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά το τέλος Απριλίου, με στόχο την πραγματοποίηση πιο συγκεκριμένων ανακοινώσεων», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Έχει σχέδιο ο ΓΓ»

Μιλώντας κατά την επιστροφή του στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι με τον κ. Έρχιουρμαν αντάλλαξαν απόψεις τόσο για τα ΜΟΕ όσο και για την επανέναρξη των συνομιλιών. «Ήταν μια καλή συνάντηση, οφείλω να το αναφέρω. Συζητήσαμε εν εκτάσει θέματα ουσίας, όλα αυτά που ο ΓΓ των ΗΕ μού επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαμε στις Βρυξέλλες, αυτή την πολιτική βούληση να δούμε συγκεκριμένες εξελίξεις. Έχει έναν σχεδιασμό στο μυαλό του τον οποίο έχει αρχίσει να επεξεργάζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης. Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση του ΓΓ και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα», είπε ο Πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, είπε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ΜΟΕ για όλα αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς. «Ζητήσαμε από τους διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν όσα μπορούν να ολοκληρωθούν. Υπάρχει πρόοδος, οφείλω να το αναφέρω, σε κάποια από αυτά και θα υπάρξει νέα συνάντηση περί τα τέλη Απριλίου». Ο στόχος, όπως σημείωσε, είναι «στην επόμενη συνάντηση να μπορούμε να ανακοινώσουμε και πιο συγκεκριμένα την κατάληξη σε κάποια από αυτά».

«Επαφές με όλους ο Γκουτέρες»

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, ο Πρόεδρος είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ «άρχισε να εργάζεται μακριά από τη δημοσιότητα, έτσι ώστε να πετύχουμε έναν σημαντικό, τον πιο σημαντικό, στόχο, για αυτό γίνονται όλες αυτές οι συναντήσεις, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών». Σε σχέση με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προετοιμασία συγκεκριμένου εγγράφου από τον Γκουτέρες για την έναρξη των συνομιλιών, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν έχει ποτέ αναφερθεί σε ετοιμασία οποιουδήποτε εγγράφου από τον Γενικό Γραμματέα. «Ο ΓΓ είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές, και στην Κύπρο, και εκτός Κύπρου, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Και αυτή η βούληση του ΓΓ είναι κάτι που χαιρετίζουμε», είπε, επισημαίνοντας ότι και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναφερθούν στη συνεχή εμπλοκή του και στη δήλωση του ΟΗΕ που εκδόθηκε.

Επανεκκίνηση των συνομιλιών

Μιλώντας στον «Π», ελληνοκυπριακές πηγές εξήγησαν ότι ο Γκουτέρες θέλει να προσπαθήσει να επαναφέρει τις συνομιλίες σε τροχιά πριν ολοκληρώσει τη θητεία του στο τέλος του έτους. Ο στόχος είναι να αξιοποιήσει την Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ώστε να εμπλακεί σε συζητήσεις ουσίας με όλες τις πλευρές και να διαπιστωθεί αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν όλες. Εάν υπάρξει κάτι, όπως μια ανακοίνωση, που θα μπορούσε να κάνει ο Γενικός Γραμματέας και να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, αυτό θα αποτελούσε επαρκή βάση για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες αυτού του πλαισίου δεν είναι ακόμη γνωστές, καθώς εξαρτώνται από το πώς θα γίνουν δεκτές οι προσπάθειες του ΟΗΕ από όλες τις πλευρές. Είναι όμως πιθανόν ο Γκουτέρες να αναζητήσει τη σύγκλιση μεταξύ των τεσσάρων σημείων του Τουρκοκύπριου ηγέτη και των 5 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, καθώς και της δικής του προσέγγισης, ιδιαίτερα ως προς τις συγκλίσεις του παρελθόντος. Θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε ζητήματα ουσίας και όχι στα ΜΟΕ, προσπαθώντας να διευκολύνει έναν τρόπο γεφύρωσης των αντίστοιχων προσεγγίσεων.

Καθώς η δηλωμένη πρόθεση όλων των εμπλεκομένων είναι η διατήρηση των συγκλίσεων του παρελθόντος και η κάλυψη της εναπομείνασας απόστασης, είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι όλα τα προηγούμενα στοιχεία παραμένουν στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων των συγκλίσεων για την πολιτική ισότητα και τα 6 σημεία του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε η πηγή.

Εν τω μεταξύ, πηγή από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων επιβεβαίωσε στον «Π» ότι οι ηγέτες είχαν μια εποικοδομητική συνάντηση. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, η πηγή δήλωσε στον «Π» ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος οδικός χάρτης. Υπάρχει, είπε, απλώς η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, με βάση όσα ανέφερε ο Χριστοδουλίδης στον Έρχιουρμαν, να εμπλακεί περισσότερο στη διαδικασία μετά τον Ιούνιο.

«Δεν είναι τυπικές οι συναντήσεις»

Πριν από το κατ’ ιδίαν τετ‑α‑τετ, ο Χριστοδουλίδης επιχείρησε να αντικρούσει δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η συνάντηση θα ήταν απλώς άλλη μία τυπική συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. «Διαφωνώ πλήρως με αυτή την προσέγγιση», είπε και υποστήριξε ότι θα ήταν διαφορετική, επειδή προσήλθε «με ξεκάθαρη πολιτική βούληση να πετύχει αποτέλεσμα», ως συνέχεια της συζήτησής του με τον Γκουτέρες στις Βρυξέλλες. «Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης γνωρίζει τι συζητήθηκε, όπως το γνωρίζουν και η Τουρκία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί αυτά τα ζητήματα αφορούν την ουσία του κιυπριακού προβλήματος».

Πάντως ο κ. Έρχιουρμαν δεν προέβη σε καμία επίσημη δήλωση κατά την επιστροφή του από τις συνομιλίες.