Διαφορετικές αναγνώσεις από τους δύο μεγάλους - Η «αποσταθεροποίηση», όπως τη βλέπει ο ΔΗΣΥ, και η χαμένη «αξιοπιστία», σύμφωνα με το ΑΚΕΛ

Δύο διαφορετικές αναγνώσεις καταγράφηκαν και χθες από τους ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων αναφορικά με όσα τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται στο φως της δημοσιότητας μετά από τον σάλο που ξέσπασε από τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς και διαπλοκής. Από τη μια, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, συνεχίζει στη γραμμή που ακολουθεί το κόμμα από την πρώτη στιγμή της κοινοποίησης των ισχυρισμών του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, σημειώνοντας πως «όσοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση του συστήματος, την αποχαύνωση των θεσμών, θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις συνέπειες», και, από την άλλη, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημείωνε την ανάγκη η έρευνα «να καταγράψει με ακρίβεια το ζήτημα της αυθεντικότητας ή όχι του υλικού και των όσων λέγονται τις τελευταίες ημέρες».

Προβλήματα στη δημοκρατία

Ο ΔΗΣΥ συνεχίζει να παραμένει στη θέση η οποία προεξοφλεί πως στην ουσία οι όποιοι ισχυρισμοί δημιουργούν προβλήματα στη δημοκρατία και στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους. «Ζούμε σε μία κρίσιμη εποχή και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι γιατί πρέπει να σκεφτούμε και την επαύριον των εκλογών, που πρέπει να υπάρχει και κράτος, πρέπει να υπάρχουν και θεσμοί και πρέπει και αυτοί να λειτουργούν», ανέφερε χθες η Αννίτα Δημητρίου. Η κ. Δημητρίου σημείωσε ακόμη πως «οι θεσμοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να λήξει το όποιο ζήτημα το συντομότερο δυνατόν» και προειδοποίησε: «Οτιδήποτε δημιουργεί αναστάτωση και ανασφάλεια και όποιοι τρέφονται από αυτή την ανασφάλεια πρέπει να σταματήσουν». Θέτει βεβαίως η Αννίτα Δημητρίου μια γενική θεώρηση των πραγμάτων. Όπως σημείωσε, «πρέπει να δούμε πώς προχωράμε μπροστά για το κράτος δικαίου που θέλουμε να έχουμε, για την αξιοπιστία της χώρας μας αλλά και για το όφελος του κάθε πολίτη που θέλει να προοδεύει και να εξελίσσεται προς το καλύτερο».

Η χαμένη αξιοπιστία

Από την άλλη, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ επικαλείται για τα όσα τεκταίνονται την έλλειψη εμπιστοσύνης στη δημόσια σφαίρα, ενώ θεωρεί πως θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες για να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν δρόμο ανάκτησης της χαμένης αξιοπιστίας των θεσμών. Όπως υποστηρίζει, «η ορθή οδός για τερματισμό της τροπής των πραγμάτων μπορεί να επέλθει μόνο με τον διορισμό ποινικού ανακριτή. Επανήλθε ωστόσο και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων για τα οποία «υπάρχει και το αίσθημα της κοινωνίας για έλλειψη αξιοπιστίας για τους θεσμούς, για ζητήματα που αφορούν θεσμική διαπλοκή και διαφθορά «που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εμείς καταγγέλλουμε». Ένα εξ αυτών, όπως υποστήριξε, είναι και η ανάγκη να επανέλθει το ζήτημα με το «κατασκοπευτικό μαύρο βάν». Μια υπόθεση, όπως υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, η οποία μπορεί να συνδεθεί με την ύπαρξη ενός δικτύου που έχει να κάνει και με κέντρα εξουσίας, και με την ίδια την προηγούμενη κυβέρνηση».