Προετοιμασμένος για οποιοδήποτε σενάριο για τις καταγγελίες Δρουσιώτη δήλωσε πως είναι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Προετοιμασμένος για οποιοδήποτε σενάριο δήλωσε πως είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφορικά με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σε δηλώσεις προσερχόμενος στο οικονομικό φόρουμ στη Λευκωσία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως θα ενημερωθεί αρμοδίως σήμερα στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και στη συνέχεια θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Αναφορικά με τις καταγγελίες του Δικηγόρου Νίκου Κληρίδη για απειλές κατά της ζωής του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως οποιοσδήποτε δέχεται απειλές θα πρέπει να αποτείνεται αμέσως στις αρμόδιες αρχές. Τόνισε δε πως η ασφάλεια του οποιουδήποτε πολίτη είναι ευθύνη της πολιτείας.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ