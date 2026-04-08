Annie Alexui: Δημοσιεύει επιστολή που έστειλε στον Φυτιρή – Κατήγγειλε εφτά αστυνομικούς (βίντεο)

Εφτά καταγγελίες σε βάρος επτά διαφορετικών αστυνομικών αναφέρει ότι έκανε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui.

Όπως αναφέρει σε βίντεό της, αυτές οι καταγγελίες αφορούν μόνο το «πρώτο μέρος» των καταγγελιών της, καθώς «υπάρχουν κι άλλοι αστυνομικοί για τους οποίος κατέχω πολύ σοβαρό υλικό». Γεγονός που όπως σημειώνει και σε επιστολή που δημοσιεύει και παρουσιάζει ως παραλήπτη τον υπουργό «αποτελούν μόνο ένα τμήμα του συνολικού υλικού που βρίσκεται στην κατοχή μου. Έχω επιλέξει να προχωρήσω σταδιακά, ώστε να διαπιστώσω πρώτα:

-αν θα ληφθούν οποιεσδήποτε ενέργειες,

-αν θα καταχωρηθούν επίσημα οι υποθέσεις,

-και αν θα υπάρξει πραγματική διερεύνηση των περιστατικών που έχουν ήδη τεθεί υπόψη σας».

Η ίδια αναφέρει στο βίντεό της ότι δεν έχει λάβει απάντηση για το αν έχουν παρέλθει στην κατοχή του υπουργού οι καταγγελίες της και σημειώνει ότι «υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες που έχουν γίνει σε θεσμούς στο εξωτερικό» και λέει ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξέλιχθούν οι έρευνες σε σχέση με όσα παρέδωσε για να αποφασίσει αν θα στείλει και τις υπόλοιπες καταγγελίες.