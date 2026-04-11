Δημοσκόπηση «ΠΟΛΙΤΗ»: Ποιος θα κρίνει το αποτέλεσμα των βουλευτικών;

Τρίτη κατά σειρά δημοσκόπηση του «Πολίτη» η οποία έρχεται να αποτυπώσει και να επιβεβαιώσει ένα υψηλό ποσοστό αβεβαιότητας και κινητικότητας του εκλογικού σώματος ενόψει των βουλευτικών του Μαΐου. Η πολιτική σκηνή παραμένει σε μεταβατική φάση, η πρόθεση ψήφου σταθεροποιείται σε ορισμένους βασικούς παίκτες, με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας να αναδεικνύουν τρεις βασικές τάσεις: την αντοχή των δύο μεγάλων κομμάτων, τη σχετική ενίσχυση ενδιάμεσων σχηματισμών και, κυρίως, τη μεγάλη δεξαμενή αναποφάσιστων που εξακολουθεί να καθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Συμμετοχή Αφετηρία της ανάλυσης αποτελεί ο βαθμός βεβαιότητας συμμετοχής στις εκλογές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 76%...