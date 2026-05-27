Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο ένας από τους αλλοδαπούς που πήδηξαν από μπαλκόνι για να αποφύγουν τη σύλληψη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καθώς ο ένας από τους τρεις τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μετά την πτώση του από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φέρονται να πήδηξαν από μπαλκόνι στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο κτήριο «ΦΙΛΑΝΤΑ», εννιαώροφη πολυκατοικία όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

 

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα