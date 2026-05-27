Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο ένας από τους αλλοδαπούς που πήδηξαν από μπαλκόνι για να αποφύγουν τη σύλληψη

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καθώς ο ένας από τους τρεις τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μετά την πτώση του από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φέρονται να πήδηξαν από μπαλκόνι στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο κτήριο «ΦΙΛΑΝΤΑ», εννιαώροφη πολυκατοικία όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.