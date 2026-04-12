«Οι Βάσεις δεν είναι προς διαπραγμάτευση», διαμηνύει ο υπουργός Άμυνας του ΗΒ – Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία Αρκωτηρίου και Δεκέλειας

Το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο δεν είναι προς διαπραγμάτευση, διαμήνυσε στην Telegraph ο υπουργός Άμυνας του ΗΒ, Αλ Κάρνς, υπογραμμίζοντας ότι η παραχώρηση της κυριαρχίας επί του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας «δεν τίθεται καν ως ενδεχόμενο ενόψει επικείμενων κρίσιμων συνομιλιών με την κυπριακή κυβέρνηση».

«Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς σε αυτό, το νομικό καθεστώς των βάσεων είναι απολύτως σταθερό (rock solid)», δήλωσε ο πρώην ανώτερος αξιωματικός των Βασιλικών Πεζοναυτών.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε σχέδια για επαναδιαπραγμάτευση του μέλλοντος των «αποικιακών» βάσεων της Βρετανίας μετά το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Εκατοντάδες πύραυλοι και drones προς την Κύπρο

Παρά το γεγονός ότι απέχει περίπου 200 μίλια, το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξαπέλυσαν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς την Κύπρο, η οποία φιλοξενεί τόσο βρετανικές όσο και αμερικανικές δυνάμεις, ως αντίποινα για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται στο δημοσίευμα του Telegraph. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια εντάθηκαν περαιτέρω όταν ένα drone έπληξε υπόστεγο που στέγαζε δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2 στη βάση στο Ακρωτήρι. Το δημοσίευμα προσθέτει ακόμα ότι αυτό ώθησε συμμάχους του Νίκου Χριστοδουλίδη, να επεξεργαστούν σχέδια, κατά τα πρότυπα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας της Βρετανίας για την παραχώρηση των Νήσων Τσάγκος, με στόχο την ανάκτηση της κυριαρχίας επί των βάσεων στο νησί.

Το σχέδιο της Λευκωσίας

Μιλώντας σε σύνοδο ηγετών της ΕΕ τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όταν τελειώσει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση στην Κύπρο, πρέπει να έχουμε μια ανοικτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς των βρετανικών βάσεων... το καθεστώς και το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο».

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενδέχεται να εξετάζει η Λευκωσία, οι δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα περνούσαν στην κυπριακή κυριαρχία, αλλά στη συνέχεια θα εκμισθώνονταν εκ νέου στη Βρετανία για συνέχιση της χρήσης τους, αναφέρει ο Telegraph.

Το Ακρωτήρι και η Δεκέλεια παρέμειναν υπό βρετανικό έλεγχο στη συμφωνία μεταβίβασης όταν η Βρετανία αποχώρησε από την Κύπρο το 1960. Μιλώντας από το αεροδρόμιο της RAF στο Ακρωτήρι, ο κ. Καρνς απέρριψε κάθε ενδεχόμενο η κυβέρνηση να εξετάσει συνομιλίες για επιστροφή του ελέγχου των βάσεων.

«Δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Αντί να εισέλθει σε συζήτηση για τις βάσεις και τις γύρω περιοχές τους, ο κ. Καρνς θεωρεί ότι η καλύτερη πορεία είναι η συνεργασία με τη Λευκωσία ώστε να διασφαλιστεί ότι το νησί είναι επαρκώς προστατευμένο. «Αυτό που βλέπουμε, λόγω της απειλής που έχει προκύψει, είναι για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό Κύπριοι, Βρετανοί και άλλοι σύμμαχοι να ενώνονται για να εργαστούν πάνω σε ένα ενιαίο σχέδιο άμυνας των δυνατοτήτων εδώ», δήλωσε.

«Νομίζω ότι θα δούμε πολλά θετικά. Κατανοούμε ορισμένες από τις τριβές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η νομική βάση αυτών των κυρίαρχων περιοχών δεν είναι διαπραγματεύσιμη», πρόσθεσε.

Από το πρώτο πλήγμα με drone στις αρχές του πολέμου με το Ιράν, ο Στρατός, το Βασιλικό Ναυτικό και η Βασιλική Αεροπορία έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο δίκτυο αεράμυνας, αναφέρει το δημοσίευμα του Telegraph και προσθέτει ότι ραντάρ και ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό εισερχόμενων drones και πυραύλων. Μαχητικά αεροσκάφη F-35 και Typhoon αποστέλλονται για να αναχαιτίσουν τα βλήματα, καταρρίπτοντάς τα όταν αυτό είναι ασφαλές.

Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τα μαχητικά παρακολουθούν τους στόχους προς τη βάση, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σε ελικόπτερα Wildcat ή εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων Stormer, αμφότερα εξοπλισμένα με ελαφρούς πυραύλους πολλαπλών ρόλων, που κατασκευάζονται στο Μπέλφαστ.

Για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, το HMS Dragon, ένα αντιτορπιλικό τύπου 45, αναπτύχθηκε στην περιοχή για να παρέχει προστατευτική ομπρέλα, αλλά έκτοτε μεταφέρθηκε σε λιμάνι της Κρήτης για επισκευές. Η Βρετανία πρόσθεσε επίσης 500 επιπλέον στελέχη αεράμυνας για τη διαχείριση της απειλής.

Το σχέδιο αναπτύχθηκε τις τελευταίες πέντε εβδομάδες σε συνεργασία με Κύπριους, Αμερικανούς και Γάλλους, στο πλαίσιο αυτού που είναι γνωστό ως Cyprus Defence Co-ordination Centre.

Πηγή: telegraph.co.uk