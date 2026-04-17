Volt: «Ούτε καν συζητήθηκε» ενδεχόμενη απομάκρυνση Δρουσιώτη από το ψηφοδέλτιο, «η θέση μας παραμένει ξεκάθαρη»

«Διαψεύδουμε κατηγορηματικά όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με δήθεν αποστασιοποίηση», αναφέρει το Volt

Διαψεύδει τα περί αποστασιοποίησης του Volt από τον Μακάριο Δρουσιώτη ο συμπρόεδρος του κόμματος, Πάνος Παρράς, στον απόηχο των όσων βλέπουν το φως της δημοσιότητας με την υπόθεση «Σάντη».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Παρράς: «Διαψεύδουμε κατηγορηματικά όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με δήθεν αποστασιοποίηση από τον υποψήφιό μας, Μακάριο Δρουσιώτη».

«Ουδέποτε τέθηκε, ούτε καν συζητήθηκε, οποιοδήποτε θέμα απομάκρυνσής του από το ψηφοδέλτιό μας», συνεχίζει, σημειώνοντας ότι «σε μια περίοδο όπου η κοινωνία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις και η εμπιστοσύνη προς το κράτος δικαίου δοκιμάζεται σοβαρά», η θέση του κόμματος παραμένει ξεκάθαρη και αταλάντευτη: «δεν ζητούμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την πλήρη και εις βάθος διαλεύκανση της υπόθεσης».

