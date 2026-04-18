Το πρωί της Τρίτης συνάντηση ΠτΔ - Λακρουά, στο επίκεντρο η Νεκρή Ζώνη και το Κυπριακό

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Όπως ανέφερε την Παρασκευή ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Λακρουά θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο πλευρών για να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση και τον ρόλο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για διευκόλυνση του διαλόγου, πρόληψη των εντάσεων και διατήρηση της ηρεμίας εντός και πέριξ της νεκρής ζώνης.

Σε σχέση με την κατάσταση στην Πύλα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι επικρατεί ηρεμία στην περιοχή και ότι παρακολουθείται η κατάσταση σε συνεχή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη.

Οι κατοχικές δυνάμεις παραβίασαν τη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πλάτη, βόρεια της Πύλας, κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος και του διεθνούς δικαίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί την Τετάρτη ένταση.

Οπως μετέδωσε το ΚΥΠΕ από τη Νέα Υορκη στις 16 Απριλίου, ανησυχία για σταδιακή μεταβολή των δεδομένων εντός της ουδέτερης ζώνης στην περιοχή της Πύλας εξέφρασε το τμήμα του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις σε ενημέρωση του προς τα μέλη του ΣΑ ΟΗΕ επισημαίνοντας ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχει διαμορφωθεί «μοτίβο αυξανόμενων περιορισμών» στο οροπέδιο της Πύλας. Από τις αρχές Απριλίου αυξήθηκε και η συχνότητα των παρεμβάσεων «επιβολής τάξης», με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ να εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στο να «ελέγξουν την περιοχή, να ρυθμίσουν την πρόσβαση και τελικώς να εδραιώσουν την παρουσία τους».