Νικόλας Παπαδόπουλος για υπόθεση «Σάντη»: Μυθεύματα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας

Την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νικόλας Παπαδόπουλος για το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες η δημόσια συζήτηση έχει απομακρυνθεί από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ στο πλαίσιο περιοδείας του στην Επαρχία Πάφου, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι δυστυχώς κάποιοι φαίνεται, με μυθεύματα, κατασκευασμένες καταγγελίες και σενάρια επιστημονικής φαντασίας, να έβαλαν στόχο τη διάλυση των θεσμών και την πρόκληση χάους.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι το ΔΗΚΟ δεν θ’ ακολουθήσει αυτή την οδό και σημείωσε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, σε κάθε πόλη και κοινότητα, ακούγοντας τις ανάγκες τους και καταθέτοντας εφαρμόσιμες προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Ακολουθούν αυτούσιες οι δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλου:

«Βρισκόμαστε σήμερα στην Πάφο μέσα στα πλαίσια του διαλόγου μας με την κοινωνία για να μιλήσουμε με τους πολίτες, να ακούσουμε για τα προβλήματα της καθημερινότητας, να προτείνουμε τις δικές μας λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Αλλά οφείλουμε, από την άλλη, να σημειώσουμε την ανησυχία μας και τον προβληματισμό μας για το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες. Αντί να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών, ολόκληρη η Κυπριακή κοινωνία ασχολείται με κατασκευασμένες καταγγελίες, με μυθεύματα, με σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Δυστυχώς φαίνεται πως κάποιοι έχουν βάλει στόχο τη διάλυση των θεσμών για να οδηγήσουν τη χώρα μας στο χάος.

Ως Δημοκρατικό Κόμμα δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό. Εμείς επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα των πολιτών και θα συνεχίσουμε να προτείνουμε λύσεις».