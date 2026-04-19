Επιτυχής ολοκλήρωση 2ου Δρομικού Αγώνα Aphrodite Half Marathon στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διεθνής δρομική εκδήλωση «Aphrodite Half Marathon ", την Κυριακή 19 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση επρόκειτο για μια μοναδική δρομική εμπειρία η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, αφού τους έδωσε την ευκαιρία να τρέξουν σε μια από τις ομορφότερες περιοχές της Κύπρου.

Οι αγώνες συνδιοργανώθηκαν από την Running in Cyprus και το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και συμπεριλάμβαναν Ημιμαραθώνιο (21 χλμ), τις αποστάσεις των 5χλμ και 10χλμ καθώς επίσης και τη διοργάνωση παιδικού αγώνα 1,000 μέτρων.

Η δρομική γιορτή της Πόλης Χρυσοχούς τελούσε υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Στην εκδήλωση παρέστηκε και απηύθηνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Κώστας Κουμής.

Οι θέσεις σε όλους τους αγώνες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με το συνολικό αριθμό συμμετοχών να είναι πέραν των 1,420 δρομέων, που αποτελεί άκρως εντυπωσιακό αριθμό για την δεύτερη διοργάνωση, καθώς οι συμμετοχές φέτος έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την περσινή πρώτη διοργάνωση.

Το Aphrodite Half Marathon και η Πόλης Χρυσοχούς έθεσαν σαν στόχο να αποτελέσουν ένα δημοφιλή πόλο έλξης για την ανάπτυξη του χειμερινού αθλητικού τουρισμού και έχουν πετύχει και τη φετινή χρονιά να φιλοξενήσουν τον αξιοσημείωτο αριθμό των 250 δρομέων που προέρχονται από το εξωτερικό, από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Λευκορωσία, Πολωνία, Ουγγαρία κλπ.

Στον Ημιμαραθώνιο, νικητής με χρόνο 1:19:37 ήταν ο Κύπριος Άρης Κονναρής.

Αντίστοιχα στις γυναίκες την κούρσα του Ημιμαραθωνίου κέρδισε η Ρωσίδα Albina Khabirova με χρόνο 1:31:03.

Στα 10χλμ ήταν έντονος ο συναγωνισμός αλλά πρώτος έκοψε το νήμα ο Λευκορώσος Mikita Katsuaneu με χρόνο 31:41.

Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Alina Sinevich από τη Λευκορωσία με χρόνο 36:34.

Στα 5 χιλιόμετρα που ήταν και η πιο δημοφιλής απόσταση ο Κύπριος Γιώργος Χαράκης κέρδισε το πρωτείο με χρόνο 17:32. Στις γυναίκες η Hanna Maksimava από τη Λευκορωσία κατάφερε να πάρει την πρωτιά με χρόνο 17:05.

Στους αγώνες Ημιμαραθώνιου και 10 χιλιομέτρων βραβεύτηκαν και οι πρώτοι και οι πρώτες τρεις από κάθε ηλικιακή κατηγορία. Ο χώρος εκκίνησης και τερματισμού όλων των αποστάσεων ήταν η πρόσφατα ανακαινισμένη πλατεία του Δημαρχείου Πόλεως Χρυσοχούς, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο των εκδηλώσεων.

Η διοργάνωση περιελάμβανε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με αφή της ολυμπιακής φλόγας, απαγγελία του Ολυμπιακού ύμνου και το άναμμα του βωμού από ομάδα μαθητών της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, υπό την καθοδήγηση της παγκόσμιας βραβευμένης ποιήτριας, Κυριακής Δράκου.

Επίσης στο πλαίσιο της διοργάνωσης βραβεύτηκαν με τιμητικές πλακέτες ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Κώστας Κουμής, η Μαρία Μάρκου, Παγκόσμια Παραολυμπιoνίκης Πρωταθλήτρια Άρσης Βαρών σε πάγκο, η Κυριακή Δράκου, παγκόσμια βραβευμένη ποιήτρια και η γυμνάστρια Ερμολία Πελοπίδα για την συμβολή της στην προώθηση της δρομικής εκδήλωσης.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Running In Cyprus για την συνδιοργάνωση, σε όλους τους δρομείς που μας τίμησαν με την παρουσία τους, όπως επίσης και σε όλους τους συμμετέχοντες στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που διάνθισε την όλη διοργάνωση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράζει ο Δ.Π.Χρυσοχούς στους δρομείς ΑμεΑ, για το σθένος και τη συμμετοχή τους.

Συνολικά υπήρχαν 10 συμμετοχές, από την Ablebook και την ομαδα "Υπάρχω". Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά σε δρομικούς αγώνες δημιουργήθηκε κατηγορία και ειδικές βραβεύσεις των ατόμων Αμεα.

Όπως αναφέρεται η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών μας, της Αστυνομίας και φυσικά των χορηγών μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στην εταιρεία 361° και την COROS για την τεχνική υποστήριξη, καθώς και στους συνεργάτες γιαουρτάκια ZITA, Eliofos Elegant Marionettes, Akamanthea Holiday Village και Natura Beach Hotel & Villas για τη φιλοξενία.

Ο μεγάλος ενθουσιασμός με τον οποίο οι δρομείς αγκάλιασαν την δεύτερη αναβαθμισμένη δρομική οργάνωση, επιβεβαιώνει την πρόθεσή του Δ.Π.Χρυσοχούς για την ετήσια θεσμοθέτησή του αγώνα και την ανέλιξή του σε Μαραθώνιο, καταλήγει ο Δ.Π.Χρυσοχούς.