«Πέτασε» στην Α13 χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα - Επιστολή ΥΠΕΣ στον Δήμο Αμαθούντας

Ζήτημα φαίνεται να προκύπτει σε σχέση με τη θέση του Δημοτικού Ταμία στον Δήμο Αμαθούντας, μετά από επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η υφιστάμενη κάτοχος της θέσης αναβαθμίστηκε σε ανώτερη μισθολογική κλίμακα Α13 (ii)από την προηγούμενη (Α8-10-11), χωρίς- όπως επισημαίνεται - να πληροί τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.

Όπως καταγράφεται και σε σχετική επιστολή ημερομηνίας 2 Μαρτίου, για το ζήτημα αναμένεται και γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για πρόνοιες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ισχύοντα στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το Υπουργείο εκφράζει πάντως τη θέση ότι η μισθολογική αναβάθμιση «είναι παράνομη», γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια που ορίζονται από τα Σχέδια Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, το ΥΠΕΣ ζητά, όπως ο «Δήμος περιλάβει ξεχωριστή πρόνοια στον Προϋπολογισμό του για την υφιστάμενη θέση Δημοτικού Ταμία (Κλ. Α8-10-11) η οποία να σημειωθεί με διπλό σταυρό και με την κένωσή της να καταργηθεί».

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, ενώ άγνωστο παραμένει κατά πόσο ο Δήμος θα συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Υπουργείου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας,.

Κληθείς να σχολιάσει, ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, ανέφερε στον «Π» ότι έχει ζητήσει συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και ότι δεν θεωρεί ορθό να τοποθετηθεί πριν από αυτή.