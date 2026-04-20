Διαμαρτυρία στην Πάφο για την υπόθεση Μητροπολίτη Τυχικού

Ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται για την Κυριακή 26 Απριλίου στις 15:30, στην πλατεία Δημαρχείου Πάφου, με αφορμή τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, η κινητοποίηση αποσκοπεί στην έκφραση αντίδρασης για τον διασυρμό, όπως υποστηρίζουν, της Εκκλησίας, καθώς και στη δημόσια στήριξη προς τον Μητροπολίτη Τυχικό.

Παράλληλα, ζητούν την αποκατάστασή του και την τήρηση των Ιερών Κανόνων. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς το κτήριο της Μητρόπολης Πάφου.

Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά, συνοδευόμενοι από φίλους και μέλη των οικογενειών τους, επιδιώκοντας, όπως αναφέρουν, να καταστήσουν ηχηρή την παρουσία και τη θέση τους επί του ζητήματος.