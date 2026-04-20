Καμπανάκι κινδύνου για πολυκατοικία στην Πάφο - Επιστολή Κούνα προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια πολιτών και ενοίκων προκαλεί η κατάσταση πολυκατοικίας στον πυρήνα της Πάφου, όπως καταγγέλλεται σε επιστολή που απέστειλε ο Επαρχιακός Συντονιστής της Κοινωνικής Συμμαχίας Πάφου, Γιώργος Κούνας, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η εν λόγω πολυκατοικία, η οποία βρίσκεται επί της οδού Ρένου, εντός του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και σοβαρές ενδείξεις στατικής ανεπάρκειας.

Όπως τονίζεται, η κατάσταση του κτηρίου εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο όχι μόνο για τους ενοίκους αλλά και για διερχόμενους πολίτες, καθώς και για τα γειτονικά υποστατικά.

Παρά τη φανερή επικινδυνότητα, σύμφωνα με τον κ. Κούνα, δεν έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για αποκατάσταση ή ασφαλή διαχείριση της πολυκατοικίας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.

Στην επιστολή επισυνάπτεται και φωτογραφικό υλικό που τεκμηριώνει την υφιστάμενη κατάσταση.

Ο Επαρχιακός Συντονιστής της Κοινωνικής Συμμαχίας Πάφου προειδοποιεί ότι, χωρίς άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με τραγικές συνέπειες.

«Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί και πρέπει να αποτραπεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για άμεση επιθεώρηση του κτηρίου, αξιολόγηση της κατάστασης και λήψη των απαραίτητων μέτρων, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας στο κέντρο της πόλης.