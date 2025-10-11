Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Κινητικότητα για την ηλεκτρική διασύνδεση- Ενέργειες κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Σε ό,τι αφορά τον παράγοντα Τουρκία, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τρέχει διαπραγμάτευση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, καθώς και η Τουρκία έχει τις δικές της πολιτικές προτεραιότητες σε έργα που απαιτούν συνεννόηση και συνεργασία με την Ελλάδα

Σε κινήσεις που δίνουν την αίσθηση κινητικότητας και προόδου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου προχωρούν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Μια ημέρα μετά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι δύο αποφάσεις της ΡΑΕΚ, που είχαν ληφθεί στις 3 Σεπτε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΕλλάδαGSIΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα