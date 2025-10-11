Κινητικότητα για την ηλεκτρική διασύνδεση- Ενέργειες κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας

Σε κινήσεις που δίνουν την αίσθηση κινητικότητας και προόδου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου προχωρούν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Μια ημέρα μετά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι δύο αποφάσεις της ΡΑΕΚ, που είχαν ληφθεί στις 3 Σεπτε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!