Επιτέλους κατεδάφιση!

Μετά από σχεδόν τέσσερις και κάτι δεκαετίες και ένα σωρό προβλήματα που προέκυψαν κατά την πορεία, επιτέλους φαίνεται ότι έφτασε η ώρα της κατεδάφισης της περιβόητης πολυκατοικίας Πιερή στη Λεμεσό, το άλλοτε φιλόδοξο σχέδιο που ξεκίνησε να κτίζεται το 1976 και ευελπιστούσε να γίνει σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο της Λεμεσού. Στη Λεμεσό του τότε, ένα κτήριο 14 ορόφων ξεχώριζε, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και την εγκατάλειψη, έγινε εστία προβλημάτων στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ομονοίας, ενώ τα τελευταία χρόνια υπήρχαν και σοβαρά ζητήματα με τη στατικότητα του κτηρίου. Πλέον μετά την πώληση του στους ιδιοκτήτες που αγόρασαν στα χαρτιά, αναμένεται να κατεδαφιστεί αυτές τις μέρες και μένει να δούμε τι θα πάρει τη θέση του.

Παζ.