Έτσι θα είναι οι τιμές στο Θαλασσάκι

Όπως έγραψε ξανά ο «Π», ο Δήμος Λεμεσού στις προσφορές για το νέο διαχειριστή για το «Θαλασσάκι» όρισε πλαφόν τιμών σε 9 προϊόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν οι τιμές σε ένα λογικό επίπεδο και να παραμείνει το «Θαλασσάκι» προσβάσιμο σε όλους. Έχουμε και λέμε λοιπόν: Κυπριακός καφές €1.50, καφές φραπέ €2, καφές nescafe €2, freddo espresso €3, τσάι €2, χυμός κυπριακός σε κουτάκι €1.50, μπύρα σε τενεκεδάκι €3, εγχώριο κρασί €5 και εμφιαλωμένο νερό 500ml €1. Οι προσφορές ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του Ιούνη, άντε και λίγο μετά, να λειτουργήσει και να ζωντανέψει ξανά το Θαλασσάκι.
