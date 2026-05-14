Κυβερνητικό αυτογκόλ

Με αυτογκόλ που θα ζήλευαν και οι καλύτεροι παίχτες στον κόσμο παρομοιάζονται οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα της διερεύνησης της υπόθεσης «Σάντη». Δηλαδή, ενώ είχαν την ευκαιρία να διορίσουν από την αρχή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, επέλεξαν να γίνει η διερεύνηση από την Αστυνομία, με επιλεγμένες διαρροές, χωρίς να διασφαλίζεται στον απόλυτο βαθμό η αξιοπιστία της έρευνας. Σχεδόν δύο μήνες μετά δημοσιεύτηκε το αποτέλεσμα της έρευνας, χωρίς να έχουν ενημέρωση για το πόρισμα από τη Europol και το FBI. Και, κατά τα άλλα, νοιάζονται για την απαξίωση των θεσμών.

ΠΥΡ