Καθόλου πειστικοί και σαφώς έκθετοι

Φρόντισαν από τα πρώτα εικοσιτετράωρα να οδηγήσουν την κοινή γνώμη σε ένα τετριμμένο συμπέρασμα: Ότι οι καταγγελίες είναι δημιουργήματα της φαντασίας μιας κοπέλας η οποία αποφάσισε να εκθέσει δεκάδες πρόσωπα, με πταίσματα ενίοτε και ακραία, χωρίς να μας δώσουν εξηγήσεις για τα κίνητρά της. Το ίδιο παραμύθι και χθες αλλά δεν μας είπαν τα πιο βασικά: Πώς είναι δυνατόν μια απλή γυναίκα να γνωρίζει απίστευτα στοιχεία για δικαστικές και οικονομικές υποθέσεις των τελευταίων χρόνων; Πώς γνώριζε για δικαστές, πολιτικούς και εταιρείες, πρόσωπα με θεσμικά χαρακτηριστικά τα οποία κατέγραφε, σύμφωνα με την «τελεσίδικη» έρευνα, στα πλαστά της μηνύματα; Πώς λοιπόν η «Σάντη» και με βάση ποιες πηγές συνέθετε τα μηνύματά της; Όσο δεν απαντάται αυτό το ερώτημα οι Αρχές θα συνεχίσουν να είναι έκθετες.

ΧΡγ