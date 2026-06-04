Από τα πορίσματα στη δημόσια λογοδοσία

Αντίστοιχη ενημέρωση με εκείνη που δόθηκε χθες για την υπόθεση «Σάντη» από τον αρχηγό Αστυνομίας αναμένουμε και από τον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, ο οποίος στις 16 Ιουνίου θα παραδώσει το πόρισμά του στον Γενικό Εισαγγελέα για την πολύκροτη υπόθεση «videogate». Τα ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις είναι πολλά, ενώ στην υπόθεση έχει εμπλακεί και η ΚΥΠ. Αυτό σημαίνει, στην πράξη, δημόσια λογοδοσία.

Το ίδιο ισχύει και για την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Αντί γραπτής ανακοίνωσης, να προχωρήσει σε δημόσια παρουσίαση των ευρημάτων της για το «Κράτος Μαφία» και να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

ΜΧΣ