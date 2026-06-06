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Βίντεο: Ο Αβέρωφ και οι παπίλαροι της... Αρκάκας!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Με μια ατάκα, από την Αργάκα που βρίσκεται και το αγρόκτημα του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφέρθηκε στη σοδιά του και συγκεκριμένα στους παπίλαρους. Οι παπύλλαροι είναι ποικιλία σύκων και σύμφωνα με τον... αγρότη Αβέρωφ Νεοφύτου «Όσοι δεν δοκίμασαν τους παπίλαρους της Αργακας, ακόμη νομίζουν πως εν οι ματζιηλλες οι καλύτερες».

Για την ιστορία, οι παπίλαροι είναι τα πολύ πρώιμα, πρώτα σύκα που βγάζουν οι συκιές στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι συνήθως μεγάλα σε μέγεθος, έχουν χαρακτηριστική γλυκιά γεύση και εμφανίζονται πριν από την κύρια σοδειά

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο κ. Νεοφύτου

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