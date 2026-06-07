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Ο Τυχικούλης, οι βαλίτσες και το δράμα της εξώπορτας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο τέως μητροπολίτης Πάφου, Τυχικός, θα μπορούσε να εργοδοτηθεί πολύ εύκολα και με καλό μισθό σε γραφείο image buιlding. Θα μπορούσε να αναλάβει ακόμα και σύμβουλος επικοινωνίας του Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα χρειαστεί σίγουρα τη συμπάθεια του κόσμου τους επόμενους μήνες. Δείτε τη φωτογραφία. Ο Τυχικός καθισμένος στην εξώπορτα της μητρόπολης με τις βαλίτσες από πίσω έτοιμος να φύγει, επειδή τον διώχνουν, με μουσική υπόκρουση το “Φως Ιλαρόν”. Πραγματικά όταν είδαμε το ποστ στα ΜΚΔ συγκινηθήκαμε, αλλά όχι για πολύ. Βλέπετε κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις χαζομάρες του, οι οποίες ευτέλιζαν την Εκκλησία της Κύπρου, με τα κόλλυβα, τις κόκα κόλες και τα delivery boys. Είμαστε σίγουροι ότι ο Τυχικούλης δεν θα μείνει στον δρόμο. Θα του βρει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ένα σπιτάκι να μείνει.

ΘΟΥΚΗΣ

 

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