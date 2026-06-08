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Αλλάζουν 100 χλμ. αγωγών νερού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Έπεσαν οι υπογραφές και ξεκινά σε λίγες μέρες ένα σημαντικό έργο για το κέντρο της Λεμεσού. Ο ΕΟΑ θα προχωρήσει στην αλλαγή του δικτύου ύδρευσης σε μεγάλη περιοχή του κέντρου της πόλης με προϋπολογισμό 9,2 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά 100 χλμ. αγωγών. Ευτυχώς οι εν λόγω σωλήνες βρίσκονται σε πεζοδρόμια και δεν θα έχουμε κλείσιμο δρόμων για τις ανάγκες αυτές, ενώ είναι και μία καλή ευκαιρία να φτιαχτούν ένα σωρό πεζοδρόμια που έχει ανάγκη η πόλη. Όπως πληροφορούμαστε υπάρχει συντονισμός με τον δήμο και δεν θα έχουμε αχρείαστα «διπλά» έργα. Η γεωγραφική έκταση του έργου ξεκινά από τον Ενάεριο, πάει μέχρι και την Κεντρική Πυροσβεστική, μετά κατεβαίνει Γλάδστωνος και φτάνει μέχρι και την Ανεξαρτησίας. Το έργο θα χρειαστεί δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. 

Παζούρ.

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