Ο Πάλμας τα είπε χωρίς υπεκφυγές

Το θέμα είναι αρκούντως ευαίσθητο και ευτυχώς που ο υπουργός Άμυνας μίλησε χθες ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές. Ο λόγος για την υπόθεση τρομοκρατίας και τα τέσσερα παιδιά του υπόπτου, που υπηρετούν σε Αστυνομία και ΕΦ. Κάποιοι επιχείρησαν εκ νέου να πουλήσουν πατριωτισμό της δεκάρας, λέγοντας πως στα σώματα αυτά θα πρέπει να υπηρετούν «ακραιφνείς ελληναράδες» και κανείς άλλος. Ο Βασίλης Πάλμας, βλέποντας με ανησυχία τη διάσταση που λαμβάνει το ζήτημα, υποστήριξε πως το λεπτό αυτό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση. Η επιχείρηση διασυρμού μιας ολόκληρης οικογένειας είναι ένδειξη κοινωνικής βαρβαρότητας, γιατί τα παιδιά για τα οποία γίνεται λόγος δεν «έχουν δώσει κανένα δικαίωμα ή ένδειξη που να δικαιολογεί υποψίες», όπως ορθώς υποδεικνύει ο υπουργός Άμυνας.

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