Τρέχουμε να βάλουμε πεζίνα!

Βουράτε να προλάβατε! Αν δεν το μάθατε, έπεται λέει σοβαρή μείωση στη τιμή των καυσίμων στη Κύπρο τον τελευταίο μήνα με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να μειωθεί, κατά μέσο όρο, 13,5 σεντ, και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 να μειωθεί, κατά μέσο όρο, 2,4 σεντ. Σημειώνουν δε ότι έχουν πέσει γενικότερα οι τιμές και στα διαλυστήρια και έτσι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες μειώσεις. Καλοδεχούμενες οι μειώσεις, αλλά δεν τρέχουμε να βάλουμε καύσιμα στα οχήματά μας. Επίσης, ελπίζουμε έστω για μια φορά, στην επόμενη ανάφλεξη της περιοχής, οι αυξήσεις να κάνουν τόσο καιρό να έρθουν, όσο έκαναν τώρα οι μειώσεις.

Παζούρ.