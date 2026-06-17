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Θράσος απροσμέτρητο, κύριε Πρόεδρε!

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 Είναι μήπως υπερβολή ο χαρακτηρισμός ότι η κοινοποίηση του πορίσματος για το Κράτος Μαφία αποτελεί μια θλιβερή στιγμή για την Κύπρο; Καθόλου υπερβολή δεν είναι. Παρά το τεκμήριο της αθωότητας που πάντα υφίσταται για εκείνους που κρίνονται, και μόνο το γεγονός ότι στο πόρισμα είναι εκτεθειμένοι εκπρόσωποι από όλους κυριολεκτικώς του αρμούς της εξουσίας, δηλαδή την Εκτελεστική, Νομοθετική, Δικαστική, Γενική Εισαγγελία και Αστυνομία, είναι ένδειξη μιας πρωτοφανούς σήψης των θεσμών, ένα σύστημα διαφθοράς το οποίο κυριολεκτικώς απογειώθηκε τη δεκαετία του Νίκου Αναστασιάδη. Δεικνύει δε θράσος απροσμέτρητο ο υπό κρίση τέως Πρόεδρος, μετά από όλο τον συρφετό σε βάρος του, να ισχυρίζεται ότι ο συγγραφέας του Κράτους Μαφία είναι εκτεθειμένος με βάση τα ευρήματα του πορίσματος. Μεγάλο το θράσος του τέως και επίτιμου προέδρου του ΔΗΣΥ!

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