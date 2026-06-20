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Η διάσκεψη Αναστασιάδη και ο… χρυσός

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Είναι αδιαμφισβήτητα από τις περιπτώσεις που όσο λιγότερα λες τόσο το καλύτερο. Αναφερόμαστε στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος, πέρα από τη γραπτή δήλωση που εξέδωσε για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, θα παραθέσει την ερχόμενη Τρίτη και διάσκεψη Τύπου. Το ότι θα ήταν σοφότερο να απείχε από οποιαδήποτε τοποθέτηση θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα ο ίδιος, και ως νομικός, και ως πολιτικός. Ίσως βέβαια δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την κατάσταση και τα όσα ποινικά διερευνηθούν εναντίον του. Πού θα εξυπηρετήσει μια διάσκεψη Τύπου για γεγονότα τα οποία πιθανόν να κριθούν στο δικαστήριο; Έστω και την υστάτη κάποιος να τον συμβουλεύσει ότι ειδικά στην προκειμένη περίπτωση η σιωπή είναι χρυσός. Όχι όμως σαν τα «χρυσά» διαβατήρια.

ΠΥΡ

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