Η στιγμή που τα έχασε ο Αναστασιάδης

Ήταν όταν ρωτήθηκε για τα ταξίδια με τα τζετ των δυο Ρώσων ολιγαρχών Λεμπέντεφ και Ριπουλόβλεφ. Για μια στιγμή χάθηκε στο υπερπέραν και μετά ψέλλισε διάφορα. Για το ταξίδι με το τζετ του πελάτη του Λεμπέντεφ μάς είπε ότι πήγε στο Παρίσι για μια ευρωπαϊκή σύναξη. Όπως είπε, το αεροπλάνο θα πήγαινε, ούτως ή άλλως, για συντήρηση, οπότε πήρε και τον Αναστασιάδη. Δεν διευκρίνισε αν μεταφέρθηκε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ως cargo. Αυτό που μετά επιτάσεως μάς διευκρίνισε είναι ότι το κράτος γλύτωσε τα έξοδα! Σε σχέση με το αεροπλάνο του Ριπουλόβλεφ μάς είπε ότι έγινε μια φορά χρήση του κατά την επιστροφή του στην Κύπρο, ενώ, όταν προέκυψε έμμεσα η ερώτηση για το τζετ του Κρις Λαζαρή, ξέχασε να μιλήσει για το άδειασμα που του έκανε η Αρχή ότι δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο πως ο Κύπριος ομογενής τού παραχωρούσε το τζετ για τα ταξίδια του.

ΟΥΘ