«Ψήνεται» νέα ηγεσία

Για αύριο, Πέμπτη, έχει οριστεί η παγκύπρια συνδιάσκεψη των γενικών αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, κατά την οποία θα εκλεγούν τα 21 νέα μέλη του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου. Έπειτα οι 21 θα εκλέξουν τη γραμματεία, για την εκλογή της οποίας απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (11 έδρες). Με βάση τα αποτελέσματα, η Αλλαγή διαθέτει 10 έδρες, η Προοδευτική 6, η ΔΗΚΙ 3, ενώ από μία έδρα έχουν Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών και Νέα Κίνηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αλλαγή θέλει ακόμη μία ψήφο για να πάρει την προεδρία ή όλες οι υπόλοιπες Κινήσεις να συνεργαστούν μεταξύ τους και να εκλέξουν δικό τους πρόσωπο.

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