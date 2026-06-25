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| Παραπολιτικά

Δικό σας το μαγαζί, κάντε ό,τι νομίζετε

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Είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει την αποχή του από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία». Τι ακριβώς περίμενε τελικά ο Νίκος Αναστασιάδης; Να ξεκινήσει ένας κάθετος διαχωρισμός εκείνων των στελεχών που ασμένως τον στηρίζουν, βλέπε Δίπλαρος και Τσιρίδου από τη μια και από την άλλη με εκείνους οι οποίοι αισθάνονται δυσφορία για το γεγονός ότι εξακολουθεί η παράταξη να βρίσκεται υπό την ομηρεία του τέως, και ότι θα πρέπει επιτέλους αποφασιστικά να αναζητήσουν τρόπους απαλλαγής του κόμματος από το άγος που προκαλεί η παρουσία του στα κομματικά δρώμενα; «Πρέπει γρήγορα να τελειώνουμε από αυτό το άγος», είπε στη στήλη ένα στέλεχος το οποίο θεωρεί ότι ερμηνεύει σωστά τον κομματικό πατριωτισμό. Εμείς θα λέγαμε, αγαπητά στελέχη του ΔΗΣΥ, πως έχετε ήδη αργήσει. Αλλά δικό σας το μαγαζί, κάντε ό,τι νομίζετε.

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