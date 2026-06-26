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«Σβήνει» η μαθητική για μοτοσικλέτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στη Βουλή συζητήθηκε χθες η εφαρμογή του νόμου που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και βάζει τέλος στη δυνατότητα οδήγησης μοτοσικλετών κατηγοριών ΑΜ και Α1 μόνο με μαθητική άδεια. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ ζήτησε να μην «θυματοποιηθούν» πολίτες που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης κανονικής άδειας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, εξαιτίας των καθυστερήσεων στις εξετάσεις. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι από το 2023 είχαν αποσταλεί επανειλημμένα ενημερωτικά SMS στους επηρεαζομένους, ενώ σήμερα εκκρεμούν περίπου 1.000 αιτήσεις και διενεργούνται περίπου 560 εξετάσεις κάθε μήνα. Όπως διευκρινίστηκε, στην Πάφο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λίστα αναμονής για εξετάσεις μοτοσικλέτας, καθώς όλα τα αιτήματα εξυπηρετούνται άμεσα, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και στις υπόλοιπες επαρχίες.

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