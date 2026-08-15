Η «χρυσή» πόλη που άδειασε σε μία μέρα - Η Αμμόχωστος μέσα από τα μάτια του Κίκη Καζαμία, 52 χρόνια μετά (φώτος)

Υπήρξε η πόλη που έμοιαζε να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Κύπρο. Μέχρι τον Αύγουστο του 1974, με την τουρκική εισβολή, όταν ο χρόνος σταμάτησε απότομα. Οι κάτοικοί της έφυγαν βιαστικά, πιστεύοντας ότι η απουσία τους θα διαρκούσε λίγες ημέρες, αφήνοντας πίσω σπίτια, καταστήματα, σχολεία, μια ολόκληρη ζωή. Πενήντα δύο χρόνια μετά, ο Κίκης Καζαμίας ξεδιπλώνει τις εικόνες μιας πόλης που άλλαξε δραματικά, αλλά εξακολουθεί να παραμένει αναγνωρίσιμη κάτω από τη φθορά. Μιας πόλης που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει σύμβολο και ανεκπλήρωτη υπόσχεση επιστροφής. Από τη Δερύνεια Για τον Κίκη Καζαμία, το ταξίδι προς την Αμμόχωστο αρχίζει από τον δρόμο που ξεκινά από το οδόφραγμα της Δερύνειας. Δεν είναι απλώς μια διαδρομή προς την πόλη, αλλά ένας εμβληματικός άξονας που συνδέει την Αμμόχωστο με ολόκληρη σχεδόν την κατεχόμενη Κύπρο. Όποιος περάσει το οδόφραγμα και συνεχίσει ευθεία, χωρίς να στρίψει δεξιά ή αριστερά, περνά μπροστά από το Δημαρχείο Αμμοχώστου και κινείται παράλληλα με τα ενετικά τείχη της παλιάς πόλης. Στη μία πλευρά βρίσκονται τα τείχη και στην άλλη η τουρκοκυπριακή συνοικία Σακάρια. Ο δρόμος συνεχίζει προς το Τρίκωμο, έχοντας μπροστά του την οροσειρά του Πενταδακτύλου και την Καντάρα....