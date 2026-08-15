Ομοβροντία ποινικών ερευνών κατά του Μακάριου Δρουσιώτη

Πώς αντιμετωπίζονται η ποινική έρευνα εναντίον του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη για τις αποκαλύψεις στην υπόθεση Σάντη και, επίσης, η νέα ποινική έρευνα ύστερα από καταγγελία ιδιώτη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το βιβλίο Κράτος Μαφία; Έρευνα εναντίον του Δρουσιώτη ξεκίνησε και το ΥΠΕΣ σε σχέση με τον έρανο που διεξάγει για κάλυψη της νομικής του υπεράσπισης. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για φίμωση του δημοσιογράφου, ενώ δεν λείπουν και όσοι θεωρούν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι υπεράνω κριτικής και ακόμα ποινικών διώξεων. Η υπόθεση, σύμφωνα με αρκετούς νομικούς τους οποίους συμβουλευτήκαμε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Στην υπόθεση «Σάντη» η πλειονότητα των νομικών θεωρεί ότι υπήρχε επαρκής λόγος για σοβαρή ποινική διερεύνηση, αντίθετα, στη δεύτερη υπόθεση, αυτή των προσωπικών δεδομένων, οι περισσότεροι κατατείνουν στο ότι η ποινική διαδικασία ενέχει μεγάλο κίνδυνο ώστε να δημιουργήσει δυσανάλογη πίεση πάνω στην ερευνητική δημοσιογραφία. Σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη του Δρουσιώτη ότι διεξάγει παράνομους εράνους, υ...