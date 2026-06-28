Πόρισμα για «Κράτος Μαφία»: Ο Πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να ψωνίσει ανακριτή από το εξωτερικό

Δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να βρει ανακριτές για την εξέταση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Μέχρι την περασμένη Πέμπτη, οι περισσότερες απαντήσεις ήταν αρνητικές. Μετά την έκδοση του πορίσματος, ο Χριστοδουλίδης και οι συνεργάτες του ετοίμασαν έναν κατάλογο με ικανούς νομικούς και τεχνοκράτες για να αναλάβουν την υπόθεση. Όσοι προσεγγίστηκαν πλην ενός, απάντησαν αρνητικά. Γιατί; Υπάρχουν τρεις κατηγορίες: Πρώτον, οι τεμπέληδες. Αυτοί δηλαδή που άκουσαν για 3000 σελίδες και 750 box files οπότε ποιος θα κάτσει να διαβάζει εν μέσω καύσωνα; Δεύτερον, αυτοί που δεν θέλουν να μπερδέψουν σε μια δύσκολη υπόθεση η οποία δεν είναι αμιγώς νομική, αλλά έχει και τεράστιο πολιτικό υπόβαθρο, αφού κατηγορούνται ο τέως πρόεδρος, πρώην υπουργοί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Τρίτον, αυτοί που έχουν σύγκρουση συμφέροντος. Μιλάμε για 15, εκ πρώτης όψεως, υπόπτους για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, οπότε σε έναν μικρό τόπο οι περισσότεροι δηλώνουν συγγένεια, φιλία και συνεργασία μεταξύ τους. Έχουμε την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να ψωνίσει κανέναν ανακριτή από το εξωτερικό, αν και πολλοί ελλαδίτες ήδη έχουν αρνηθεί. Τους Εγγλέζους δεν τους θέλουμε γιατί έχουν ατζέντα, οπότε βλέπουμε κανένα Καναδό, κανένα Νεοζηλανδό ή και κανένα Ινδό για να μείνουμε στα όρια της Κοινοπολιτείας όπου έχουμε και το ίδιο δίκαιο.

Θουκής