Το ερώτημα προς τον Κληρίδη

* Προκύπτει ένα θέμα με τη μαρτυρία του τέως Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, όπως αυτή παρουσιάζεται στην έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία». Ο κ. Κληρίδης σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ενόσω γινόταν έρευνα για την υπόθεση της Focus Maritime, φερόταν να δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε Πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τη μαρτυρία, εξέφρασε «έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας, ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα». Για τον λόγο αυτό, εξαιτίας δηλαδή της εξόφθαλμης αυτής παρέμβασης παραιτήθηκε και ο τότε ανακριτής της υπόθεσης Θεμιστός Αρναούτης. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του Μανώλη Καλαντζή στη Cyprus Times το περασμένο Σάββατο, ο Κώστας Κληρίδης παρουσιάζεται σε παλαιότερη συνέντευξή του να δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν είχε καμία παρέμβαση για την περίπτωση της Focus. Δεν θα ήταν καλό να βγει ο Κώστας Κληρίδης και να μας εξηγήσει; Αυτά που δήλωσε ενώπιον της Αρχής τα δήλωσε ενόρκως. Οπότε είτε ενώπιον της Αρχής έλεγε την αλήθεια είτε ψευδομαρτυρούσε. Εν ολίγοις πότε έλεγε την αλήθεια. Το όλο θέμα ίσως να μπορούσε να διευκρινίσει και ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας.

ΘΟΥΚΥΣ