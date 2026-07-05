Παρίσι: Μαζί με το καλοκαίρι, επέστρεψαν και οι βουτιές στον Σηκουάνα

Έπειτα από έναν αιώνα απαγόρευσης, ο Σηκουάνας άνοιξε και πάλι για κολύμβηση, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες του Παρισιού μια ξεχωριστή εμπειρία εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Τρεις επιβλεπόμενες περιοχές κολύμβησης, με δωρεάν είσοδο, τέθηκαν σε λειτουργία για τη θερινή περίοδο, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Η επιστροφή της κολύμβησης στον Σηκουάνα κατέστη δυνατή μετά τις εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Στη βάση του Πύργου του Άιφελ, δεκάδες κολυμβητές απόλαυσαν τις πρώτες βουτιές, κολυμπώντας ή χαλαρώνοντας πάνω σε ειδικές κίτρινες φουσκωτές σαμπρέλες, η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική λόγω των ρευμάτων του ποταμού. Την ασφάλεια των λουομένων επιβλέπουν ναυαγοσώστες που βρίσκονται διαρκώς στις εγκαταστάσεις.

«Είναι καλύτερο από την πισίνα. Δεν είναι ακριβώς παραλία, αλλά σου δίνει ήδη μια μικρή αίσθηση διακοπών», δήλωσε η Λοριάν Φιορεντινό, από τους πρώτους πολίτες που επέλεξαν να κολυμπήσουν στον Σηκουάνα την ημέρα της επαναλειτουργίας του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ